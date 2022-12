"O governo federal segue omisso", diz Flávio Dino sobre vandalismo em Brasília

O futuro ministro da Justiça condenou as ações e criticou a falta de respostas do atual governo

O futuro ministro da Justiça e senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) cobrou uma ação do atual governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação aos atos de vandalismo cometidos por bolsonaristas em Brasília nesta segunda-feira, 12.

Em entrevista coletiva, realizada com o delegado Andrei Passos logo após o início das ações violentas, Flávio Dino apontou a omissão do Poder Executivo diante da situação.

“Nós não temos ainda a caneta na mão, estou falando com Ibaneis [governador do Distrito Federal], Andrei Passos [futuro diretor da Polícia Federal], com a Secretaria de Segurança Pública do DF, mas o governo federal precisa dar respostas. O governo federal segue omisso diante dessa situação grave absurda”, pontuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os apoiadores do atual mandatário tentaram invadir nesta segunda-feira, 13, a sede da Polícia Federal, atearam fogo em carros e ônibus e depredaram prédios públicos e privados.

O tumulto, que teve início horas depois da cerimônia de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi deflagrado após o ministro do STF Alexandre de Moraes determinar a prisão temporária do indígena bolsonarista José Acácio Serere Xavante, por promover e incitar atos antidemocráticos.



Ainda na entrevista, Flávio Dino também assegurou que Lula não foi exposto a qualquer tipo de risco causado pelos atos e garantiu que o presidente eleito está em “absoluta segurança”.

Sobre o assunto Bolsonaristas tentam invadir PF após prisão de indígena por ordem de Moraes

'A ordem é prender', diz governador do DF sobre ataques bolsonaristas em Brasília

Flávio Dino diz que Lula não foi exposto a risco e que ordem está garantida

Tags