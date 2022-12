Fortaleza aparece como capital mais transparente do Brasil em ranking da USP

Fortaleza ficou em 1° lugar no ranking das capitais do relatório, alcançando 342 de 374 pontos totais.

Pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) apontou Fortaleza como a capital mais transparente do Brasil. O Portal da Prefeitura de Fortaleza alcançou 342 de 374 pontos possíveis.

A pesquisa avaliou a efetividade dos portais de transparência dos estados, capitais e do governo federal. Rio de Janeiro, Recife, Rio Branco e Palmas ocuparam a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª colocações, respectivamente.

O Núcleo de Estudos da Transparência Administrativa e da Comunicação de Interesse Público (Netacip) avaliou 39 critérios para determinar o ranking de transparência das capitais brasileiras.

Disponibilização de dados dos gastos com saúde, educação, segurança pública e previdência, questões relacionadas à acessibilidade, à divulgação de balanço e do orçamento dos últimos cinco anos e se são atendidas as exigências da Lei de Acesso à Informação (LAI), como editais de licitação e contratos celebrados, além de respostas às perguntas mais frequentes foram alguns dos critérios analisados no relatório.

Os rankings foram separados em três categorias: Ranking Geral; Ranking dos Estados, Distrito Federal e Governo Federal; Ranking das Capitais. Fortaleza se encontra em primeiro lugar no ranking das capitais.

No ranking geral, com 54 posições, o estado do Paraná ficou em primeiro lugar e Fortaleza em segundo. Bahia, Rio de Janeiro (cidade) e Santa Catarina conquistaram o 3º, 4º e 5º lugar, respectivamente.

Foi analisado o período de um ano, iniciado em julho de 2021 até o fim do primeiro semestre de 2022.

Christina Machado, secretária chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza, diz que o relatório “engrandece” o trabalho realizado na capital.

"Um estudo que coloca Fortaleza como a capital mais transparente do Brasil, realizado pela Universidade de São Paulo, que é reconhecida nacional e internacionalmente como uma referência nas áreas de pesquisas, acaba engrandecendo o trabalho até aqui desempenhado por toda a gestão Sarto”, diz.

E proporcionar o acesso das informações públicas de maneira fácil e transparente vem fortalecer o controle social, do cidadão sobre a administração pública", conclui Christina.

Veja Rankings abaixo:

Ranking Geral

1 PARANÁ

2 FORTALEZA

3 BAHIA

4 RIO DE JANEIRO (RJ)

5 SANTA CATARINA

6 MATO GROSSO

7 PARAÍBA

8 RECIFE

9 RIO BRANCO

10 CEARÁ

10 PALMAS

12 GOVERNO FEDERAL

13 CAMPO GRANDE

14 MARANHÃO

15 MANAUS

16 JOÃO PESSOA

17 BOA VISTA

17 SÃO PAULO

19 DISTRITO FEDERAL

19 PARÁ

19 SERGIPE

22 RORAIMA

23 VITÓRIA

24 GOIÂNIA

24 PORTO VELHO

26 ESPÍRITO SANTO

27 BELÉM

27 CUIABÁ

29 AMAZONAS

29 RIO DE JANEIRO

31 CURITIBA

31 RIO GRANDE DO SUL

33 BELO HORIZONTE

34 NATAL

35 ACRE

35 TERESINA

37 MACAPÁ

37 PERNAMBUCO

39 GOIÁS

40 MATO GROSSO DO SUL

41 AMAPÁ

42 MINAS GERAIS

43 FLORIANÓPOLIS

43 PIAUÍ

45 RONDÔNIA

46 SÃO PAULO

47 MACEIÓ

47 RIO GRANDE DO NORTE

47 SÃO LUÍS

50 ALAGOAS

51 PORTO ALEGRE

52 TOCANTINS

53 SALVADOR

54 ARACAJU

Ranking dos Estados, Distrito Federal e Governo Federal

1 PARANÁ

2 BAHIA

3 SANTA CATARINA

4 MATO GROSSO

5 PARAÍBA

6 CEARÁ

7 GOVERNO FEDERAL

8 MARANHÃO

9 DISTRITO FEDERAL

10 PARÁ

11 SERGIPE

12 RORAIMA

13 ESPÍRITO SANTO

14 AMAZONAS

15 RIO DE JANEIRO

16 RIO GRANDE DO SUL

17 ACRE

18 PERNAMBUCO

19 GOIÁS

20 MATO GROSSO DO SUL 270 72,19%

21 AMAPÁ

22 MINAS GERAIS

23 PIAUÍ

24 RONDÔNIA

25 SÃO PAULO

26 RIO GRANDE DO NORTE

27 ALAGOAS

28 TOCANTINS

Ranking das Capitais

1 FORTALEZA

2 RIO DE JANEIRO (RJ)

3 RECIFE

4 RIO BRANCO

5 PALMAS

6 CAMPO GRANDE

7 MANAUS

8 JOÃO PESSOA

9 BOA VISTA

10 SÃO PAULO (SP)

11 VITÓRIA

12 GOIÂNIA

13 PORTO VELHO

14 BELÉM

15 CUIABÁ

16 CURITIBA

17 BELO HORIZONTE

18 NATAL

19 TERESINA

20 MACAPÁ

21 FLORIANÓPOLIS

22 MACEIÓ

23 SÃO LUÍS

25 PORTO ALEGRE

26 SALVADOR

27 ARACAJU



