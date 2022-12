Quem é Fernando Haddad, ministro da Fazenda de Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira, 9, os nomes de cinco ministros do próximo governo. Lula fez as nomeações para os ministérios da Fazenda, Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores e Defesa. Conheça Fernando Haddad, novo comandante da Fazenda:

Fernando Haddad - Ministro da Fazenda



O candidato a governador do estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT) Fernando Haddad acena na chegada a uma estação de votação durante o segundo turno da eleição presidencial em São Paulo, Brasil, em 30 de outubro de 2022 (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)



Fernando Haddad nasceu em 25 de janeiro de 1963, em São Paulo. Seu pai, Khalil Haddad, emigrou do Líbano para o Brasil em 1947, e se estabeleceu como comerciante atacadista do setor têxtil. Sua mãe, Norma Thereza Goussain Haddad, era filha de libaneses. Cresceu no bairro Planalto Paulista, na zona sul da capital. Durante a infância e a adolescência, destacou-se por suas habilidades esportivas, conquistando faixa preta em tae kwon do e praticou kung fu. O candidato também jogou handebol, chegando a ser vice-artilheiro do campeonato paulista entre 1977 e 1978.

O paulistano é formado em direito e mestre em Economia pela Universidade de São Paulo. Ele também possui doutorado em filosofia pela mesma instituição. Advogado e político, ele também é professor de ciência política. Autodeclarado marxista, ele é adepto da Escola de Frankfurt. Foi Subsecretário de Finanças do município de São Paulo (2001-2003), Assessor Especial do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão (2003 -2004), Secretário Executivo do Ministério da Educação (2004 -2005) e Ministro da Educação (2005-2012). Foi também prefeito da cidade de São Paulo. Ingressou como docente no DCP em 1997.

Ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, onde criou o Prouni, programa que concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de educação superior, que permitiu a formação de estudantes das classes sociais mais pobres do país. Haddad também foi prefeito da cidade de São Paulo, de 2013 a 2016, e ficou conhecido por implantar políticas transparentes como a criação da Controladoria do Município e renegociar dívidas do município com a União.

No entanto, ele enfrentou dificuldades e falta de apoio dentro do próprio partido e aliados na Câmara Municipal que não receberam os cargos políticos que pleiteavam no governo do petista. Ele perdeu a disputa à reeleição no primeiro turno para o João Doria (PSDB).

Em 2018, substituiu o ex-presidente Lula na disputa ao Planalto, período em que o petista estava preso após ser condenado na operação Lava Jato. Haddad perdeu a eleição para Jair Bolsonaro (PL), eleito com 55,1% dos votos válidos contra 44,9% do petista. Desde então, ele é visto como um dos maiores aliados de Lula.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) disputou o governo de São Paulo, contra Tarcísio de Freitas (PL) em 30 de outubro, mas saiu derrotado. As primeiras especulações de que ele assumiria o cargo no novo mandato gerou apreensão ao mercado financeiro, que é mais pragmático e prefere um perfil técnico, tendo em vista que Haddad não possui uma carreira de economista. Os analistas alegam que sua formação é mais teórica.

