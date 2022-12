Costa diz que declarações recentes de Bolsonaro não lhe causam preocupação

Questionado sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 9, o atual governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou as falas e disse que não lhe causam preocupação.

Na primeira fala a simpatizantes desde a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chefe do Executivo fez um discurso ambíguo e afirmou que "nada está perdido". Ao mesmo tempo em que disse "respeitar as quatro linhas da Constituição", sinalizou para o questionamento ao resultado das eleições.

"Eu não acredito nisso nem me causa preocupação. O povo brasileiro e o Brasil têm claro qual o caminho a seguir e é o caminho da democracia, o caminho da liberdade de expressão, o caminho da geração de emprego, e bravatas não vão tirar o povo brasileiro e o Brasil desse caminho", disse.

E acrescentou: "Experiências de quem não quer abraçar a democracia, todas essas tentativas recentes no mundo inteiro não progrediram, a exemplo da última tentativa aqui na América do Sul. Não acredito que haja ambiente nem no país, nem no mundo inteiro, para esse tipo de fala ou de discurso."

