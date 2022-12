Associação de diplomatas diz que manterá diálogo com novo chanceler

A Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB) divulgou nota de boas-vindas ao novo chanceler, Mauro Vieira, indicado nesta sexta, 9, pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A entidade diz que buscará "manter diálogo fluido e aberto" com o futuro chefe da diplomacia brasileira e sugerir ideias para o "fortalecimento institucional, da diversidade e da modernização" do Itamaraty.

"Contribuiremos para uma temporada vindoura, próspera e pacífica, como rezam os valores da diplomacia brasileira, historicamente reconhecida pelo seu compromisso com o País e pela excelência no trato dos temas associados às relações internacionais com vistas à construção de uma sociedade mais justa, solidária e democrática", afirma a nota.

Tags