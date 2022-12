Gleisi confirma interesse do PT por ministérios-chave e fala em Fazenda, Casa Civil e outros

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, confirmou nesta quinta-feira, 8, que o partido tem interesse em ministérios-chave da Esplanada e vai apresentar ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma lista de quadros que poderiam ser escalados para as pastas. Ao comentar as demandas da legenda, Gleisi citou Fazenda, Casa Civil, Educação, Saúde, Cidades, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Como mostrou o Broadcast Político mais cedo, a sede do PT por espaço no próximo governo tem irritado aliados que se somaram ao longo da campanha, sobretudo na área centrista da transição. Partidos e lideranças que caminharam com Lula nas eleições, contudo, querem espaços de peso na Esplanada em formação.

"O PT tem a compreensão de que aliados precisam participar do processo, mas obviamente sabemos o tamanho que nós somos", afirmou a dirigente. "O partido maior da coligação, partido do presidente, então também queremos colocar nossos nomes, nossas propostas para esses ministérios", acrescentou. "Vamos apresentar rol de nomes ao presidente, nossos quadros".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Gleisi, o PT quer comandar pastas da área social. "Ministérios que têm relação com as nossas propostas maiores", declarou a presidente do PT.

Ministérios de peso como Fazenda e Casa Civil devem, de fato, cair na mão do PT, com o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), cotado para o primeiro, e o governador da Bahia, Rui Costa, para o outro. O Ministério das Cidades citado por Gleisi, porém, é cobiçado pelo ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) e pelo deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL), como mostrou a reportagem.

Tags