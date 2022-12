Oito membros MPCE são promovidos ao cargo de procurador de Justiça

O Conselho Superior do Ministério Público do Ceará (CSMP) apreciou, nesta segunda-feira, 5, matérias referentes à movimentação da carreira funcional de membros do MPCE com atuação na segunda instância. Oito nomes foram promovidos ao Segundo Grau da carreira funcional, sendo quatro deles por merecimento e a outra metade por antiguidade.

Os promovidos por antiguidade e as respectivas procuradorias de destino são: Luís Antônio Abrantes Pequeno (48ª Procuradoria de Justiça), Domingos Sávio de Freitas Amorim (50ª Procuradoria de Justiça), Janemary Benevides Pontes (52ª Procuradoria de Justiça) e Raimunda Salomé de Oliveira Nogueira (10ª Procuradoria de Justiça). Três deles têm área de atuação Criminal e um tem área de atuação Cível



Por merecimento ascenderam Liduina Maria Albuquerque Leite (32ª Procuradoria de Justiça); Francimauro Gomes Ribeiro (51ª Procuradoria de Justiça); Bruno Jorge Costa Barreto (53ª Procuradoria de Justiça) e Pedro Olímpio Monteiro Filho (49ª Procuradoria de Justiça). Destes, três têm área de atuação Cível e um tem área de atuação Criminal.



