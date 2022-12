Moses Rodrigues diz que União Brasil fará oposição "pautada no melhor para o Ceará"

Partido é comandado no Estado por Capitão Wagner, principal opositor do grupo governista que gere o Ceará nos últimos anos

O deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) reforçou, nesta terça-feira, 6, que o partido irá compor as fileiras da oposição ao governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), mas não descartou a possibilidade da legenda votar com o governo, em temas que julgue haver eventuais impactos positivos, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

“Temos a expectativa de que vamos estar na oposição, mas defendendo interesses da população. O que isso quer dizer? O que for bom para o Ceará, estaremos à disposição, seja na Câmara dos Deputados ou na Assembleia, e o que não for estaremos na oposição e cobrando o governador Elmano de Freitas”, declarou em entrevista à Rádio O POVO CBN.

O parlamentar reforçou ainda que o União Brasil teve participação relevante nas eleições de outubro, quando lançou Capitão Wagner para disputar o governo, mas que um movimento do PT, liderado pelo agora presidente eleito Lula, “ajudou a eleger governadores no Nordeste”. Ele destacou que, no Ceará, o partido deve ter uma atuação “moderada” e que fará sua oposição "pautada no melhor para o Estado".



