Moradores reconstroem ponte e pintam "L" de Lula; prefeito bolsonarista teria recusado fazer obra

Vídeo do momento circula nas redes sociais e gestão do município nega as acusações

Os moradores do município de Itamaraju, na Bahia, reconstruíram uma ponte que havia sido derrubada pelas chuvas. De acordo com a população, a gestão da cidade teria se recusado a realizar a obra e mandado a população "fazer o L", em referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os moradores da região aparecem reconstruindo a ponte de madeira e fazendo a letra "L" com a mão.

Prefeito Bozonarista de Itamaraju (BA) se recusou a reconstruir a ponte arrastada pelas chuvas e mandou os moradores "fazer o L" Os moradores fizeram o L e a ponte também. Vejam. pic.twitter.com/tyZM3C2T1D

O prefeito Marcelo Angênica (PSDB), conhecido como Dr. Marcelo, é apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). No segundo turno das eleições deste ano, Lula venceu na região com 49,06% dos votos, enquanto Bolsonaro recebeu 46,2%.

A prefeitura de Itamaraju negou e repudiou as acusações do moradores. Por meio de nota divulgada pelo portal g1, a gestão explicou que ofereceu os materiais e funcionários para a construção de um equipamento provisório.

Veja a nota completa:

A Prefeitura de Itamaraju repudia e desmente as publicações que estão circulando nas redes sociais dizendo que o prefeito Dr. Marcelo, por divergências políticas, teria pedido a alguns moradores construírem pontes que foram derrubadas pelas fortes chuvas que atingiram o município.

Todos em Itamaraju e no extremo-sul conhecem o trabalho e a seriedade de Dr. Marcelo, que está em seu segundo mandato. Na democracia, é fundamental o respeito às divergências políticas e os gestores eleitos devem governar para todos. É isso que Dr. Marcelo tem feito desde o seu primeiro dia de mandato, entregando à população centenas de obras estruturantes que transformaram Itamaraju.

Em relação aos estragos provocados pelas chuvas, técnicos da Prefeitura de Itamaraju já fizeram as avaliações e as obras já começaram e estão em estágio avançado. Em breve, todas as áreas afetadas pelas chuvas serão totalmente recuperadas pelo município.

Sobre a ponte que aparece no vídeo, a Prefeitura de Itamaraju informa que cedeu os materiais e funcionários para a construção de um equipamento provisório e ressalta, mais uma vez, que a obra definitiva será realizada pelo município.

