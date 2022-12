Lula recebe lideranças de PSB, PDT e Solidariedade

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir ao longo desta terça-feira com lideranças do PSB, do PDT e do Solidariedade para intensificar as negociações em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição e da governabilidade de sua futura gestão.

Em Brasília desde a noite de domingo, Lula está "enclausurado" no hotel em que está hospedado junto ao ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), favorito para o Ministério da Fazenda. É no hotel, novo QG petista na capital, que o presidente eleito tem recebido parlamentares e articuladores enquanto tenta destravar a PEC e faz a montagem da Esplanada dos Ministérios. Há a possibilidade de Lula passar o final de semana em Brasília. Na próxima segunda-feira, 12, ele será diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na segunda-feira, 5, após se encontrar com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, Lula passou o dia em reuniões internas com Haddad e outros aliados, como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann; o coordenador técnico da transição, Aloizio Mercadante; e o senador Jaques Wagner (PT-BA), negociador da PEC no Senado. Favorito para o Ministério da Defesa, o ex-ministro do TCU José Múcio também esteve no hotel.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) tem dado expediente no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição.

