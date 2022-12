Com medo de ser envenenado, Bolsonaro pediu a funcionário de restaurante que provasse jantar

É comum que o presidente só tenha a comida servida após alguém experimentar o prato, para evitar envenenamento. A função, porém, é da segurança oficial do chefe do Executivo.

Um funcionário de um restaurante em Brasília teve que provar, de surpresa, a comida que seria servida ao presidente Jair Bolsonaro (PL), para que houvesse a certeza de que o prato não estava envenenado. O caso aconteceu na última semana, durante o jantar de confraternização do PL, partido do mandatário.

A informação é da jornalista Marcela Mattos, da Veja.

Antes da solenidade, o Gabinete de Segurança foi ao restaurante fazer o procedimento comum de análise do local. A situação se tornou inusitada devido a solicitação do procedimento ter sido feito a um funcionário do estabelecimento, o que seria de responsabilidade da segurança oficial do Planalto.

Bolsonaro tem recorrido constantemente a medidas de segurança por acreditar poder ser alvo de um novo atentado, como convocar provadores para assegurar que a comida que lhe é servida não está envenenada. Em 2019, o presidente afirmou à Veja que um caso semelhante aconteceu dentro do Palácio da Alvorada, a residência oficial do chefe do Planalto.

