Após choro de presidente, Ciro Nogueira viraliza ao dizer que Bolsonaro é sensível

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL) na noite da última segunda-feira, 5. Por meio de suas redes sociais, o parlamentar comentou o choro do chefe do Planalto na “Cerimônia de Cumprimentos dos Oficiais Generais das Forças Armadas”, que havia acontecido pela manhã.

Para o presidente nacional licenciado do PP, a emoção de Bolsonaro se deu pois, agora, ele pode ser como é. "Durante quatro anos, tentaram desumanizar o presidente Jair Bolsonaro. Tentaram retirar o que mais tem: sensibilidade, simplicidade, humildade. Conteve as emoções dentro de si. Livre, agora Bolsonaro pode ser como ele é", escreveu em sua conta no Twitter.

Durante 4 anos, tentaram desumanizar o presidente @jairbolsonaro. Tentaram retirar o que mais tem: sensibilidade, simplicidade, humildade. Conteve as emoções dentro de si. Livre, agora Bolsonaro pode ser como ele é.

A postagem de Ciro Nogueira viralizou nas redes sociais:

Na ordem: sensibilidade, simplicidade, humildade pic.twitter.com/g1EMFRJPRw — André Rochadel VACINA JÁ (@andre_rochadel) December 5, 2022

ninguém nunca falou que ele não demonstra emoções



aqui por exemplo ele SORRI exatamente 1 segundo depois de imitar uma pessoa com falta de ar no ápice da pandemia no brasil, com mais de 500 mil mortos à época.



esse sorriso, que foi debochando de gente morrendo, é uma emoção! pic.twitter.com/yc4wvIsLfu — Pedro Certezas (@pedrocertezas) December 6, 2022

