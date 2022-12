Lula passa por laringoscopia, e resultado é 'normal'

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi submetido a uma laringoscopia neste domingo (4), com resultado "dentro da normalidade", após uma cirurgia para retirada de uma lesão na garganta no mês passado - informou o Hospital Sírio-Libanês.

"Lula da Silva esteve esta manhã no Hospital Sírio-Libanês para fazer uma laringoscopia previamente agendada", afirma o breve boletim médico, divulgado pela assessoria de imprensa de Lula.

"O exame se mostrou dentro da normalidade", acrescenta a nota.

Lula, de 77 anos, foi operado em 20 de novembro para a retirada de uma lesão na corda vocal esquerda. Foi detectada em exames médicos recentes, após um esforço de meses de campanha presidencial, em que sua voz rouca virou motivo de preocupação.

Os médicos destacaram a "ausência de neoplasia", descartando tumores por aumento anormal de células na referida lesão.

Na sexta-feira (2), Lula antecipou que faria o exame de controle, reconhecendo que os médicos pediram a ele que ficasse "mais tempo sem falar" para se recuperar - algo que ele não tem conseguido cumprir.

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) foi diagnosticado com câncer de laringe em 2011, do qual se recuperou no ano seguinte. Lula foi fumante por 50 anos e parou de fumar em 2010, após ser internado por hipertensão.





