Pela primeira vez na história, uma mulher é eleita para presidir Câmara de Sobral

A vereadora Socorrinha Brasileiro (PDT) foi eleita, neste sábado, 9, como a nova presidente da Câmara Municipal de Sobral para o biênio 2023/2024, e será a primeira mulher a comandar a Casa. A líder do PDT na Casa foi eleita com 20 votos favoráveis após participar de votação em chapa única e com a participação de dois membros da oposição. Ela sucede o atual presidente do Legislativo sobralense, vereador Paulão (PDT), e tomará será posse no dia dia 1º de janeiro.

Confira a composição:

Presidente: Socorrinha Brasileiro Magalhãoes (PDT)

1º Vice-Presidente: Ajax Cardoso (PSB)

2º Vice-Presidente: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar (MDB)

1º Secretário: Mário Vicktor Linhares Cavalcante (MDB)

2º Secretário: José Bonifácio Silva Mesquita (PSB)

Após pedir uma oração coletiva de “Pai Nosso” em plenário, a nova presidente agradeceu o apoio dos vereadores. "Vamos dar continuidade de tentar aperfeiçoar o que foi necessário. O presidente já colocou à disposição informações para o processo de transição e isso a gente vai tentar a partir da próxima semana (...) Nunca esperei e nem muito pedi para estar sendo votada para a presidência dessa Casa. Um feito histórico para uma mulher, sendo eleita presidente da Câmara Municipal de Sobral", disse.



A negociação em torno do nome da vereadora foi fruto de uma articulação entre o senador Cid Gomes (PDT) e o grupo de oposição, representado pelo deputado federal Moses Rodrigues (MDB). Socorrinha Brasileiro possui participação ativa no Distrito de Taperuaba, Bilheira e região

"Houve uma acerto por telefone do líder de oposição em Sobral, deputado federal Moses Rodrigues, e do senador Cid Gomes para que tivesse essa composição e parceria aqui na Câmara. Nosso desejo é de sucesso, paz e que, a partir de janeiro, continuemos aqui lutando e ajudando o povo de Sobral, que é a obrigação desta Casa", disse o vereador Tiago Ramos (MDB).



A vereadora apoiou é aliada do grupo de Cid em Sobral e possui amizade com Veveu Arruda (PT), esposo da governadora Izolda Cela (PDT) e ex-prefeito da cidade. Nas eleições deste ano, ela apoiou a candidatura do senador eleito Camilo Santana (PT) e do governador eleito Elmano de Freitas (PT).

Quem é Socorrinha Brasileiro

Socorrinha Brasileiro, nascida em 13 de Agosto de 1960, é natural de Taperuaba, em Sobral. Ela é filha de Francisco de Souza Brasileiro e a poetisa Maria Ernita Souza. Desde criança teve o sonho de ser professora. Durante pronunciamento na Câmara, ela lembrou que preferia os livros ao invés das bonecas.

A vereadora iniciou a jornada escolar onde concluiu o ensino fundamental no Ginásio Inácio Pinto de Taperuaba. Fez ensino médio fez no Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota em Sobral e obteve graduação em Pedagogia. Cursou Magistério e Administração escolar pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, sendo especialista em planejamento educacional pela Universidade Salgado de Oliveira do Rio de Janeiro. Atuou como funcionária pública estadual e municipal concursada.

Sua trajetória como educadora, iniciou como alfabetizadora em Taperuaba, professora no Centro de Educação Santo Antonio em Sobral, fundadora da Escola de Dep. Cesário Barreto Lima/Taperuaba, onde esteve como professora e diretora por 18 anos e foi escolhida pela SEDUC, como exemplo de gestão integrada no Ceará, no Projeto “A Escola Pública em Debate”.

A atual vereadora foi fundadora do Centro Educacional Santa Maria de ensino médio em Taperuaba que anos depois foi agregado á Escola Dep. Cesário Barreto. Ajudou na implantação também das escolas de ensino médio nos Distrito de Bilheira, em Aracatiaçu, Jordão, Aprazível, Jaibaras, Torto e Rafael Arruda. Ela esteve como diretora por seleção na Escola Dep. Francisco Monte de Taperuaba, na gestão do ex-prefeito Ivo Gomes.

Desenvolveu projetos junto às demais Escolas Municipais de Sobral com a participação e integração de pais e comunidade. Implantou o projeto de inclusão para portadores de necessidades especiais tendo sido a Escola contemplada pelo Ministério da Educação com um Laboratório de Informática.Em 2017/2020 foi conduzida ao seu primeiro mandato como vereadora e foi reeleita em 2020.

