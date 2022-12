Grupo indígena invade aeroporto em ato contra Lula e atrasa voos

Um grupo de indígenas invadiu o Aeroporto Internacional de Brasília, no início da tarde desta sexta-feira, 2, em protesto contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o resultado das eleições, no último 30 de outubro.

Em um dos cartazes exibidos pelo grupo é possível ler "Mundo, o Brasil pede socorro". A frase aparece tanto em inglês como em português. Em outro, há “Imprensa corrupta não mostra a verdade para o mundo”.

Um grupo de indígenas invadiu o Aeroporto Internacional de Brasília, na tarde desta sexta-feira, 2, em protesto contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O grupo possui vínculo com o acampamento em frente ao QG do Exército, onde manifestantes fazem atos golpistas pic.twitter.com/WmORuDd2LT

O grupo faz parte do povo Xavante, de Mato Grosso, e Kaiapó, do sul do Pará. Eles são acompanhados por outros não indígenas. Estes vestem a camisa da seleção brasileira de futebol.

Segundo o site Metrópoles o grupo possui vínculo ao acampamento em frente ao QG do Exército, onde manifestantes pedem intervenção federal e contestam contra o resultado das urnas.

“A guerra começou, mas é espiritual. Nós vamos expulsar o demônio”, gritou uma mulher. “Lula foi colocado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), não fomos nós que elegemos. Foi o STF”, alegou um homem.

A empresa responsável pela administração do terminal, Inframerica, informou que dois voos atrasaram devido à manifestação.

A concessionária disse ainda que a Polícia Federal e os vigilantes da empresa acompanharam a situação. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também foram acionados.

