Justiça arquiva processo contra Nelson Piquet por pedir Lula "no cemitério"

O processo contra o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, que pediu o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "no cemitério", foi arquivado pelo 1º Juizado Especial Criminal de Brasília. O processo foi criado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e arquivado pela juíza Elisabeth Cristina Amarante Minaré.

A ação se deu por conta de um vídeo em que o ex-piloto xinga o petista e diz que queria vê-lo no cemitério. "Vamos botar esse Lula, filho de uma p*, para fora. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E o Lula lá no cemitério", diz em vídeo.

A juíza afirmou que a decisão do arquivamento levou em conta que Lula, a pessoa ofendida no vídeo, não entrou com ação. "Verifica-se que o ofendido não ofertou representação criminal para apuração dos fatos, não possuindo o requerente legitimidade ativa para tal ou mesmo para a propositura da ação, já que o crime de ameaça, também em apuração, se procede mediante ação penal pública condicionada à representação", disse.

Piquet é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), e foi "chofer" de Bolsonaro durante o Dia da Independência, em 7 de Setembro de 2021. O ex-piloto dirigiu o Rolls-Royce presidencial na chegada do presidente à cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional. Além disso, doou R$200 mil ao Partido Liberal, partido do presidente, e destinado R$ 501 mil apenas à campanha do chefe do Executivo.

