Alexandre Pereira é indicado para grupo na transição do governo Lula

O secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira (Cidadania), foi convidado para compor o Grupo de Transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Pereira, o convite foi formalizado no último final de semana e ocorreu em decorrência de indicação feita por lideranças do seu partido, o Cidadania.

Questionado pelo O POVO sobre a indicação, Alexandre revelou que o convite chegou via assessoria do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), responsável pela coordenação-geral da equipe de Transição, e que foi confirmado no domingo pelo coordenador do GT do turismo, o ex-ministro Luiz Barreto.

Pereira participará do Grupo Técnico de Turismo, um dos mais de 30 grupos temáticos que formam a transição governamental. Segundo o secretário, o convite foi feito após indicação da coordenação Nacional do Cidadania e a "oficialização no Diário Oficial da União (DOU) deve sair ao longo da semana". A primeira reunião da equipe está marcada para ocorrer nesta segunda-feira, 28, a partir das 17 horas.



