Ex-secretária de Rodrigo Garcia trabalhará em transição com Simone Tebet

A economista Laura Muller Machado, que comandou a secretaria de Desenvolvimento Social do governo Rodrigo Garcia (PSDB) em São Paulo, vai integrar o grupo de transição de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Laura deixou o governo tucano depois que o governador anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa eleitoral deste ano.

Na mesma ocasião, saíram do governo de São Paulo o então secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Maia, e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Zeina Latif. Os três demonstraram descontentamento com a decisão do governador paulista, que, na época, declarou "apoio incondicional" à tentativa de reeleição de Bolsonaro. O tucano ainda apoiou Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro bolsonarista que venceu a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em segundo turno.

Laura Machado, que também é professora do Insper, auxiliou a senadora Simone Tebet (MDB-MS) na elaboração do programa apresentado pela emedebista durante a campanha presidencial e foi convidada nesta semana pela parlamentar para ajudar no trabalho de transição da área de desenvolvimento social.

No dia em que Simone Tebet almoçou com Lula, prestes a anunciar seu apoio ao petista no segundo turno, Laura Machado se encontrou com a senadora em São Paulo. Em publicação no seu perfil no Instagram no mesmo dia, a economista publicou uma foto ao lado de Simone, e escreveu: "sou sua fã".

A economista e mestre em economia aplicada pela Universidade de São Paulo (USP) trabalha com políticas públicas para combate à pobreza e distribuição de renda. No governo de São Paulo, sua pasta era dedicada a políticas de assistência social, de direitos da infância, adolescência e terceira idade e de transferência de renda.

