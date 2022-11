Segurança na posse de Lula preocupa integrantes de movimentos sociais

As bases de apoio do presidente eleito deve chegar em Brasília antes do dia 1° de janeiro.

A posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito nas eleições de 2022, está marcada para o dia 1° de janeiro, em Brasília, e tem criado receio entre membros de movimentos sociais em relação à segurança do evento.

Uma reunião entre o grupo de Segurança Pública do grupo de transição do governo Lula e integrantes do governo no Distrito Federal (DF) ocorreu na manhã desta quinta-feira, 24, onde foi discutida a participação da PF e PRF junto ao governo do DF para garantir a segurança do petista no dia de sua posse.

As entidades que são base de apoio do presidente eleito se dizem preocupadas com a chance de ameaças de grupos de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília e nas rodovias ao redor do Distrito Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MST (Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), CUT (Central Única dos Trabalhadores) e MNU (Movimento Negro Unificado) vêm organizando viagens e caravanas de ônibus que devem chegar a Brasília antes do dia do evento e estadia em acampamentos para a base eleitoral de Lula.

O governo do Distrito Federal (DF) sugeriu que as entidades fiquem no Parque da Cidade, na área central de Brasília, a poucos metros da Esplanada dos Ministérios. No local, o monitoramento da segurança seria facilitado.

No dia 1° de janeiro, o protocolo prevê que Lula passe pelo Congresso Nacional, Palácio do Planalto e por fim, Itamaraty, onde recebe cumprimentos de chefes de Estado.



Sobre o assunto PF prende seis por rojões, tiros e pedras contra comboio da PRF em rodovia no PA

Subprocurador pede que TCU apure valor gasto por PL para questionar urnas

PF detém dois por 'desacato' a agentes da segurança de Alckmin

Tarcísio exclui União Brasil e PSDB da transição; tucanos veem boicote de Kassab













Tags