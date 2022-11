Mercadante confirma que Lula deve voltar a Brasília na segunda-feira, dia 28

O ex-ministro e coordenador dos grupos temáticos do governo de transição, Aloizio Mercadante, confirmou na manhã desta sexta-feira, 25, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve voltar a Brasília na próxima segunda-feira, dia 28, para despachar no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). O presidente passou a semana em São Paulo e evitou compromissos públicos por orientação médica. Mercadante participa de entrevista coletiva do grupo de Saúde da Transição ao lado do senador e ex-ministro Humberto Costa (PT-PE), além dos também ex-ministros da área Arthur Chioro e José Gomes Temporão. Os integrantes do Grupo de Trabalho (GT) apresentam um balanço das atividades realizadas até o momento.

Tags