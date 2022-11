"Falta um ministro da Fazenda", diz Jaques Wagner sobre PEC da Transição

Jaques Wagner, senador pelo Partido dos Trabalhadores na Bahia, disse que “falta um ministro da Fazenda” no governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para facilitar as negociações envolvendo a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição.

Wagner deu rápidas declarações nesta quinta-feira, 24, quando estava saindo do Centro Cultural do Banco do Brasil de Brasília (CCBB), onde a equipe de transição de governo se reúne.

“Eu acho que facilitaria, mas estou dando uma opinião, quem vai decidir é o presidente [eleito] da República”, afirmou o senador após ser questionado se a indicação de um nome para o Ministério facilitaria a articulação política para aprovar a PEC da transição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jaques Wagner foi indicado pelo PT para tentar reverter as dificuldades que o partido encontrou no Senado com a proposta da Emenda, colocada como necessária para garantir despesas fora do teto de gastos e possibilitar o cumprimento de promessas feitas durante a campanha eleitoral, como o Bolsa Família de R$ 600.

Durante conversa com jornalista, nesta quinta-feira, o senador ainda destacou que "ninguém sozinho vai fazer nada”. "Eu estou ajudando porque essa é minha experiência de articulador político, mas não sou eu que estou fazendo sozinho, então tem muita gente envolvida. Querem colocar nas minhas costas tudo", frisou.

Segundo Wagner, também ainda não existem nomes cotados para o Ministério “na mesa”, apenas “na cabeça do presidente”. O senador vai se encontrar com o presidente eleito na sexta-feira (25), em São Paulo, para conversar sobre a situação.



Sobre o assunto Lula se reúne on-line com GT de Saúde e defende 'investir significativamente'

Transição: Lula defende investimento em soluções criativas para saúde

Trump e aliados orientam clã Bolsonaro sobre reação à vitória de Lula

Aliados de Bolsonaro pedem impeachment de Barroso e querem CPI contra STF e TSE









Tags