Cinco grupos de trabalho da transição têm reuniões no CCBB nesta segunda-feira

Cinco grupos de trabalho da transição fazem reuniões nesta segunda-feira, 21, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília: Cidades, Comunicações, Comunicação Social, Justiça e Segurança Pública e Direitos Humanos.

Designado coordenador da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin deve chegar à capital federal na terça-feira, 22. Já o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é aguardado na quarta, 23.

O conselho político, do qual participam 14 partidos que apoiam o novo governo (PSB, Solidariedade, PV, PSOL, PCdoB, Rede, Agir, Pros, Avante, PDT, PSD, MDB e Cidadania, além do próprio PT), deve se reunir no meio da semana.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) semana passada, existe um desejo de incluir PP, União e Republicanos, partidos do Centrão nas conversas.

