'Precisamos ser antirracistas', diz Lula, no Dia da Consciência Negra

No dia da Consciência Negra, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais destacar que ainda hoje "existe um racismo silencioso e cúmplice" no Brasil expressado nas oportunidades negadas à maioria dessa população. Na publicação, o petista afirma que para um futuro de justiça e democracia, "precisamos ser antirracistas".

"O racismo é filho do ódio e da intolerância e desumaniza a todos nós. E por isso é uma luta de todos", publicou o petista. "A escravidão começava pelo esquecimento da humanidade do povo negro. E o racismo se mantém até hoje pelo esquecimento do processo que nos formou como nação. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas" continuou.

Pedindo um País sem racismo, Lula declarou que é possível chegar nesse futuro "cultivando o amor e o respeito, com igualdade de direitos e oportunidades".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O 20 de novembro, dia da Consciência Negra, data da morte de Zumbi dos Palmares, marca uma triste página do Brasil que não podemos esquecer. Mas também recorda a luta do povo negro por sua libertação", concluiu.

Tags