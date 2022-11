Exército se irrita com postagens que chamam generais de "melancias"

Bolsonaristas que se reúnem em atos golpistas pelo Brasil têm perdido a paciência com a reticência do Exército em intervir militarmente contra as eleições, acusando seus principais generais de serem comunistas enrustidos que favorecem Lula

O Exército demonstrou irritação com publicações nas redes sociais que acusam generais de serem "melancias" verdes por fora, comunistas vermelhos por dentro. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) têm manifestado constantes apelos aos militares, desde o segundo turno, para que seja mobilizado um golpe devido a Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições.

Bolsonaristas que se reúnem em atos golpistas pelo Brasil e acampam nos arredores de quartéis do Exército, pedindo às Forças Armadas que anulem o resultado da eleição, têm perdido a paciência com a reticência do Exército em intervir, acusando seus principais generais de serem comunistas enrustidos que favorecem Lula.

"Esses são 4 generais comunistas contra o povo, eles querem o governo Lula", escreveu Eugenia Moreira da Costa em seu perfil no Twitter, com fotos de generais do Exército. "São generais melancia, verdes por fora, vermelhos por dentro", completou. A publicação tem sido má vista para o Exército.

Em um comunicado interno de 16 de novembro, o chefe de comunicações do Exército disse que havia sido instruído pelo chefe da Força a repudiar "postagens em aplicativos de mensagens com alusões mentirosas e mal intencionadas a respeito de integrantes do Alto Comando do Exército".

"Tais publicações têm se caracterizado pela maliciosa e criminosa tentativa de atingir a honra pessoal de militares com mais de quarenta anos de serviços prestados ao Brasil", afirma a nota assinada pelo general José Ricardo Vendramin Nunes, sem mencionar o meme da melancia. As postagens equivalem a "desinformação", disse ele, acrescentando que "o Exército brasileiro permanece coeso e unido".

