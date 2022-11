Mídia internacional elogia discurso de Lula na COP 27: "Exuberante"

Veículos de imprensa no Exterior repercutiram fala do presidente eleito do Brasil durante cúpula do clima da ONU

O discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na COP 27, no Egito, nesta quarta-feira, 16, teve repercussão positiva na mídia internacional. Os veículos destacaram as promessas para zerar o desmatamento até 2030 e a proposta de uma aliança mundial para combater a fome.

O “New York Times”, dos Estados Unidos, classificou a fala do presidente recém-eleito como “exuberante” e disse que o discurso de Lula teria “eletrizado o encontro” dos líderes das nações.

"O entusiasmo era palpável aqui para Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido simplesmente como Lula para a maioria. Recentemente, ele derrotou Jair Bolsonaro, um homem que os ambientalistas brasileiros descrevem como um pesadelo”, diz trecho da matéria publicada pelo veículo norte-americano.

A revista alemã "Der Spiegel" deu ênfase à fala de Lula sobre o retorno do Brasil ao protagonismo no debate da pauta sobre o clima. “O (futuro) chefe de Estado anunciou que vai combater o desmatamento em todos os ecossistemas brasileiros, reconstruir os órgãos ambientais e de controle que foram enfraquecidos durante o governo Bolsonaro e punir os crimes ambientais. 'Quero dizer a vocês, o Brasil está de volta'", publicou.

O argentino "La Nación" disse que Lula foi "a grande figura" do dia na COP 27 e descreveu a recepção ao presidente eleito na chegada ao evento. "[Lula] foi aplaudido pelos ativistas climáticos que aguardavam seu pronunciamento, no qual anunciou a criação de um Ministério dos Povos Indígenas e propôs organizar a conferência do clima da ONU em 2025 no estado do Amazonas", escreveu o periódico.

O "Le Monde", da França, abordou a proposta de criação de um fundo mundial para reparar danos causados por mudanças climáticas e citou também a sugestão feita pelo presidente eleito de que o Brasil seja sede da COP 30, em 2025.

O discurso também foi noticiado pelo jornal árabe Al Jazerra, do Catar, país que sedia a Copa do Mundo 2022. O veículo fez uma comparação entre as propostas de Lula e o desempenho do governo do presidente Jair Bolsonaro na área ambiental. O veículo aponta que a fala do petista sinaliza um "afastamento das políticas do atual presidente Jair Bolsonaro, que presidiu durante anos de desmatamento desenfreado da Amazônia".

