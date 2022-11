Zambelli tenta se infiltrar em evento com ministros do STF nos EUA

Ministros do Supremo estão sendo hostilizados, em sua passagem pelos Estados Unidos, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) tentou entrar em um evento organizado pelo grupo Lide, em Nova York, que reúne empresários e autoridades. Nesta ocasião, seis ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão participando do encontro.

Zambelli procurou lideranças empresariais e do campo financeiro na tentativa de conseguir uma entrada para o evento, no entanto não obteve sucesso. Embora os preços não tenham sido divulgados, especula-se que o ingresso custa em torno de US$ 10 mil (R$ 53 mil).

"Não consegui, infelizmente. Eu iria hoje", disse a deputada nesta segunda-feira, 14. As informações foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Pessoas próximas a parlamentar teriam sinalizado que ela pretendia questionar o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Moraes é um dos magistrados mais criticados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não aceitam atuação do ministro e o resultado eleitoral que culminou na derrota de Bolsonaro para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ministros do Supremo foram hostilizados em sua passagem pelos Estados Unidos. No domingo, as redes sociais estamparam vários registros de bolsonaristas ofendendo os juízes. No evento do Lide, estão presentes os ministros Barroso, Moraes, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.



Após ter perfis suspensos nas redes sociais, Zambelli viajou aos Estados Unidos para cumprir "agendas pessoais". A parlamentar se envolveu em uma confusão às vésperas do segundo turno da eleição presidencial. Na ocasião, ela chegou a perseguir um homem negro com um revólver em mãos, pelas ruas de São Paulo.

