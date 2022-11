Temer recomenda que Lula chame Bolsonaro para "auxiliar" no governo

Gestor do País entre os anos de 2016 e 2018, o ex-presidente Michel Temer (MDB) sugeriu que o chefe do Executivo eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convidasse Jair Bolsonaro (PL) para "auxiliar" no novo governo.



"Eu compreendo bem as angústias do presidente eleito, mas, ao invés de fazer críticas ao atual, deveria chegar e dizer: 'peço a sua colaboração'. Chamá-lo, até: 'venha governar comigo, auxiliar no governo, conversar, reconstruir o Brasil'", disse o emedebista, conforme informações da Valor Econômico.

O político realizou a abertura do Lide Brazil Conference, em Nova York, evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide). A iniciativa é formada pelo ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido) e conta com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante a campanha presidencial, o ex-presidente declarou neutralidade na disputa entre Lula e Bolsonaro. Em algumas ocasiões, ele chegou a ser chamado de "golpista" pelo petista. O ex-mandatário cogitou declarar voto no atual chefe do Executivo, mas, após pressão familiar, desistiu.

Temer disse, durante seu discurso, que o Brasil tem "ignorado o texto constitucional" ao ser cenário de episódios de violência política" e acrescentou: "A polarização está no campo do embate de ideias e, por isso, é útil ao país. O que temos assistido aqui é à radicalização".

"Quando eu falo em pacificação do país, não é porque eu particularmente queira pacificá-lo, mas porque eu sou servo da Constituição Federal, e é a Constituição Federal que prega a ideia de paz", avaliou o emedebista.



