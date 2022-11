Bolsonaro receberá do PL salário equivalente ao do presidente do partido

Após derrota nas eleições deste ano, o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) deverá receber do Partido Liberal um salário equivalente ao do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

As informações são do colunista Lauro Jardim, do O Globo. Além da remuneração, Bolsonaro terá direito a um escritório, com assessores, motoristas e carros disponíveis.

O salário será pago a partir de recursos do fundo partidário e, por consenso da legenda, não deverá passar de R$ 39,2 mil, equivalente à remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente também contará com o valor de R$ 42 mil que recebe das aposentadorias de militar e deputado federal.

Na última terça-feira, 8, em anúncio feito para confirmar oposição ao novo governo, Valdemar Costa Neto afirmou que os integrantes da sigla querem Bolsonaro como presidente de honra do partido e destacou a importância do atual chefe do Executivo para a legenda.

Valdemar também pontuou que Bolsonaro terá “toda a estrutura que necessitar”.



Sobre o assunto Gasto médio para um deputado federal se eleger fica 40% maior neste ano

Ministros do STF são hostilizados por manifestantes bolsonaristas em NY

Alckmin revela nesta 2ª novos nomes para as equipes técnicas da transição

Corregedor do MP manda procuradora bolsonarista no PA apagar postagens

Tags