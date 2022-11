Bolsonaristas articulam ônibus gratuitos para atos golpistas em Brasília

Bolsonaristas que pedem a intervenção das Forças Armadas contra o resultado das eleições e realizam atos golpistas pelo Brasil articulam caravanas com ônibus de graça até Brasília. Os chamados estão sendo realizados nas redes sociais e visam aumentar o público em frente ao quartel-general do Exército, onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) pedem a intervenção das Forças Armadas contra o resultado das eleições.

O objetivo das convocatórias é trazer um grande público o feriado da Proclamação da República. Reportagem da Folha de S.Paulo identificou caravanas gratuitas com destino a Brasília saindo de oito cidades: Guarulhos (SP), Cuiabá (MT), Sinop (MT), Rondonópolis (MT), Carmo do Paranaíba (MG), Ipatinga (MG), Videira (SC) e Goiânia (GO).

"Ônibus para Brasília! Saída dia 11/11, às 19h, centro de Guarulhos. Gratuito. Sem data de retorno. Acampamento patriota. 40 lugares. Reserve sua vaga pelo zap [WhatsApp]", afirma uma das divulgações no Twitter. O jornal entrou em contato com a organização da caravana, identificada como Carmo do Paranaíba. O material de divulgação afirmava que o "valor da passagem" era "gratuito".

Uma fonte não identificada pela Folha declarou que o transporte tinha sido cancelado, mas que haveria alguma chance de ser remarcada caso os organizados conseguissem o ônibus com "colaboradores". Perguntada sobre quem seriam esses colaboradores, a pessoa defendeu que eram pessoas que dividiram o valor do frete do ônibus, mas decidiram doar seus lugares porque não conseguiriam mais viajar.

Outra frente de mobilização foi puxada pelo prefeito de Tapurah, em Mato Grosso, Carlos Capeletti (PSD). Ele aparece em vídeo em que convoca empresários do agronegócio e do comércio para irem a Brasília no feriado da Proclamação da República. "O pessoal do comércio, do agro, vamos para Brasília. É lá a batalha final. É lá onde mora o nosso inimigo", disse o gestor.

O prefeito chegou a anunciar, durante a campanha, o sorteio de um carro para mobilizar eleitores a votarem em Bolsonaro. Capeletti disse que colocaria os comprovantes de votação em uma urna e pediria para que uma criança sorteasse o papel do vencedor. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) pediu que Carlos cancelasse a iniciativa e pedisse desculpas pelas redes sociais.

Na última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediu para Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados desobstruírem todas as vidas públicas bloqueadas por manifestantes. O magistrado também decretou multa aos donos de carros e caminhões usados para interditar ruas e rodovias em R$ 100 mil por hora.

