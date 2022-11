Professores da rede municipal de Fortaleza terão direito a amplificadores de voz

Projeto de lei que trata do uso de amplificadores de voz portáteis para professores da rede municipal foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza, nessa quarta-feira, 9. A medida busca prevenir danos à voz dos educadores.

A lei ordinária n° 400, de 2022, define que o professor que optar pelo recebimento do amplificador de voz compromete-se a utilizá-lo em suas atividades dentro de sala de aula. A Secretaria Municipal de Educação deverá treinar os professores para que usem corretamente o equipamento.

De acordo com a mensagem, de autoria do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), disponível como ementa do projeto de lei, a medida é preventiva e busca reduzir o esforço da fala do professor. Desta forma, será proporcionada “mais qualidade no desempenho em sala de aula”, assim como a “melhoria do processo de ensino e aprendizagem”.

O anúncio do projeto de lei já havia sido feito por José Sarto na entrega da requalificação da Escola Municipal Imaculada Conceição, no dia 14 de outubro. Na ocasião, o prefeito afirmou que seriam distribuídos 11 mil microfones para os professores da rede municipal, o que seria um investimento de R$ 15 milhões para o ensino público.