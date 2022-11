Exército nega divergências com Ministério da Defesa após relatório sobre urnas

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) aguardavam o documento esperando encontrar alguma irregularidade no processo eleitoral, o que não ocorreu

O Exército divulgou nota negando que haja divergências entre o comando e o Ministério da Defesa a respeito do relatório sobre o processo eleitoral elaborado no âmbito da pasta do governo federal. O texto rebate informação divulgada pelo jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, que publicou que o comandante da Força, general Marco Antônio Freire, estaria contrariado com a divulgação de relatório sobre auditoria nas urnas eletrônicas.

A reportagem disse que Freire Gomes “demonstrou incômodo a seu superior imediato, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira” acerca do tema, mas que manteve orientação pela divulgação do documento, o que, segundo o Exército, não aconteceu.

“O Centro de Comunicação Social do Exército esclarece que o Comandante do Exército, General de Exército Marco Antônio Freire Gomes, não fez nenhum tipo de declaração ou manifestação a respeito do relatório sobre o processo eleitoral elaborado no âmbito do Ministério da Defesa. Ressalta-se que não há divergências entre o Comando do Exército e o Ministério da Defesa, diferentemente do que foi publicado”, diz trecho da nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O relatório alvo da suposta divergência foi divulgado pela Defesa no início da noite da última quarta-feira, 9. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) aguardavam a divulgação do documento, esperando encontrar alguma irregularidade. No entanto, o documento não apontou irregularidades ou fraudes no sistema eleitoral e verificou que os dados dos boletins de urna impressos foram os mesmos divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Conclui-se que a verificação da correção da contabilização dos votos, por meio da comparação dos Boletins de Urnas (BU) impressos com dados disponibilizados pelo TSE, ocorreu sem apresentar inconformidade", diz um trecho do relatório de mais de 60 páginas.



Tags