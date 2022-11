Com presença pedetistas cearenses, Lula se reúne com base aliada do Congresso

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontra-se no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde participa de reunião com a parlamentares de cerca de 13 partidos que devem integrar a base aliada inicial, no Congresso Nacional, para o governo que inicia-se a partir de janeiro de 2023.



Com a presença de deputados federais do PT cearense, como a ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins, participaram do encontro nomes do PDT de Ciro Gomes, quarto colocado na corrida presidencial de 2022, como Eduardo Bismarck e Idilvan Alencar. A sigla declarou apoio ao político, que enfrentava o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno.

Na sede do CCBB fica a equipe de transição de governo, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Essa foi a primeira visita do petista ao local. Participam ainda Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e o senador Marcelo Castro (MDB), relator-geral do orçamento para 2023.

Durante o encontro, foi abordado, entre outros assuntos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que é negociada pela equipe do futuro governo Lula, para deixar algumas promessas de campanha fora do teto de gastos, regra que limita os gastos da administração pública. Uma delas é a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, que deve voltar a se chamar Bolsa Família.

"Voltando à Câmara sabendo que o Brasil vai ter um novo presidente em 2023", publicou Idilvan nas redes sociais, em um vídeo no qual aparece sorrindo enquanto chega ao local. Já na reunião, o parlamentar destacou uma frase dita pelo petista durante seu discurso: "A democracia e a civilidade estão de volta". No stories, Bismark disse: "Encontro com o presidente eleito".

Também nas redes sociais, Luizianne disse que o foco do encontro com o petista foi sobre os próximos passos do processo de transição. "Estamos em plenas tarefas da Câmara Federal, durante toda semana, mas nesse momento vamos sentar para ouvir o que é que o presidente Lula tem para dizer sobre os desdobramentos do futuro para esse novo mandato", ressaltou.

A expectativa é que o político tenha uma série de reuniões internas com correligionários durante o dia, segundo o Metrópoles.



