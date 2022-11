Alckmin anuncia Mantega e Paulo Bernardo entre nomes da equipe de transição

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que coordena a transição, anunciou nesta quinta-feira, 10, os nomes de integrantes que irão compor seis dos grupos temáticos. Na declaração, Alckmin estava acompanhado da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), e do ex-ministro Aloizio Mercadante.

Do grupo do Planejamento, Orçamento e Gestão, participarão o ex-ministro Guido Mantega, o deputado Enio Verri (PT-PR), a professora e economista Ester Dweck e Antonio Correa Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia de São Paulo.

No grupo temático da Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas estarão o ex-governador e ex-deputado federal Germano Rigotto (MDB-RS), Jackson Schneider, executivo da Embraer, Rafael Lucchesi, do Senai/BA, o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária do Amazonas, Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae, Paulo Feldman, professor da Universidade de São Paulo (USP), e André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta área temática, haverá um grupo técnico apenas para pequena empresa composto por Ceciliano, Feldman, Okamotto e Conceição.

Veja abaixo os demais grupos e integrantes:

Comunicação:

Ex-ministro Paulo Bernardo

Ex-deputado federal Jorge Bittar

César Alvares

Alessandra Ourofino

Direitos Humanos:

deputada federal Maria do Rosário (RS)

Silvio Almeida, advogado

doutor em economia Luiz Alberto Melkete

Janaina Barbosa de Oliveira, do movimento LGBTQIA+

Rubens Linhares Mendonça Lopes, setor do PT para pessoas com deficiência

deputado estadual Emídio de Souza (SP)

Maria Victória Benevides

Igualdade Racial:

ex-ministra Nilma Lino Gomes

Gilvania Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia

Douglas Belchior

advogado Tiago Tobias, do Coalização Negra

Ieda Leal

Secretário de Planejamento Juiz de Fora (MG), Martins das Chagas

Preta Ferreira, do Movimento Negro e de Moradia de São Paulo

Tags