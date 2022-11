Lula se reúne com ministros do STF em Brasília; apenas Barroso falta a encontro

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) receberam a visita institucional do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, em Brasília. O ministro Luis Roberto Barroso foi o único integrante da Corte ausente na reunião, pois cumpre agenda no Egito. O petista é recepcionado pela ministra Rosa Weber, que preside a Casa.

Estiveram com o petista o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), membros da cúpula da transição do governo, o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), o deputados Túlio Gadelha (Rede-PE) e a deputada eleita Duda Salabert (PDT-MG).

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) receberam a visita institucional do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 9, em Brasília. O petista foi recepcionado pela ministra Rosa Weber, que preside a Casa. pic.twitter.com/DTETLaukga

A perspectiva é de que Lula também deve se encontrar logo depois com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, o encontro foi bastante comentado por representar um novo momento no relacionamento entre a Presidência e o Judiciário, visto que a gestão de Jair Bolsonaro (PL) foi marcada por uma série de tensões e crises entre ambos.

O encontro acontece logo após reunião de Lula com os presidentes da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que o encontro serviu para discutir a PEC da transição, negociada pela equipe do petista para deixar promessas de campanha fora do teto de gastos. De acordo com o parlamentar, o valor da PEC deve ficar entre R$ 170 bilhões e R$ 175 bilhões.

