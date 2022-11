Lula prepara governo e Bolsonaro some: Jogo Político #211

Podcast analisa sinalizações do futuro governo Lula e a postura do presidente Bolsonaro

A transição para o novo governo Lula (PT) começa os trabalhos e dá indicações do que esperar da nova administração. Nomes despontam na economia, Simone Tebet aparece com protagonismo. E nomes do Ceará, notadamente a governadora Izolda Cela, são cotados para o ministério.

Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) está recluso, enquanto espasmos de movimentos golpistas geram episódios de constrangimento.

Estes são os temas do Jogo Político #211, que trata também do início do governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará e das disputas nas casas legislativas. Participam os jornalistas do O POVO Guálter George, diretor de Opinião e colunista; Carlos Mazza, colunista de Política; e Érico Firmo, editor e colunista.



