Em reunião com Gleisi, PT cobra mais espaço na equipe de transição de Lula

Integrantes da Executiva Nacional do PT, especialmente da corrente do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teriam cobrado na última segunda-feira, 7, mais espaço na equipe que realiza a transição de governo da gestão de Jair Bolsonaro (PL) para o petista.

As informações são da Folha de S. Paulo, que revelou que as reclamações foram ouvidas pela deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann (PT), a presidente nacional do partido.

A equipe de transição para o governo Lula é coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e conta ainda com o ex-deputado Floriano Pesaro (PSB) ocupando a função de secretário-executivo.

Insatisfações petistas

Conforme a Folha, participantes do encontro com a presidente da legenda relataram que o secretário de Relações Internacionais do PT, Romênio Pereira, mostrou insatisfação por não integrar a equipe de organização da viagem de Lula ao COP 27, conferência da ONU que abordará mudanças climáticas.

De acordo com a reportagem, Romênio encabeça uma corrente denominada "Movimento PT", que se alia à corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) em disputas internas da legenda.

Outro apontamento que teria sido feito pelo o secretário de Relações Internacionais, segundo a Folha, é que a secretária de meio ambiente da sigla também foi excluída dos preparativos da agenda de Lula no Egito. No entanto, Gleisi argumentou que o presidente eleito, não a sigla, fora convidado a integrar a comitiva com organização de governadores da região amazônica.

Durante a reunião, ainda segundo a reportagem, a tesoureira do partido, Gleide Andrade, e o secretário da Comunicação do PT, Jilmar Tatto, colocaram em pauta a criação de uma comissão da legenda para acompanhar os trabalhos realizados pela equipe de transição.



