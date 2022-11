Público canta jingle de Lula em show de Ivete e cantora comemora: "Graças a Deus, ô alívio!"

A artista foi aplaudida em vários momentos do show e reagiu positivamente quando o público cantou o jingle do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A cantora Ivete Sangalo comemorou o resultado das eleições presidenciais durante participação na Micareta Salvador na noite deste domingo, 6. A artista foi aplaudida em vários momentos do show e reagiu positivamente quando o público cantou o jingle do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”, cantou os foliões. “Graças a Deus. Ô alívio. Mudamos o curso, isso foi a melhor parte. A partir de agora a gente vai com consciência construir aquilo que a gente quer”, disse a cantora em cima do trio. Ivete disse que agora as pessoas devem ter "consciência para não vacilarem de novo".

A cantora Ivete Sangalo comemorou o resultado das eleições presidenciais durante participação na Micareta Salvador na noite deste domingo, 6, e reagiu positivamente quando o público cantou o jingle do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). pic.twitter.com/uDodTjyAoX

A artista é conhecida por comportamento discreto diante de temas políticos e chegou a ser o apelidada de "isentona" nas redes sociais. Porém, a cantora passou a se posicionar com mais constância desde a sua apresentação no Rock In Rio. "E não há quem mude essa vontade, não é não, minha gente?", disse Ivete em um dos vídeos compartilhados nas redes sociais.

