Na Câmara, Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário brasileiro

O piloto britânico e heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu, nesta segunda-feira, 7, o título de cidadão honorário durante sessão na Câmara dos Deputados. A homenagem foi sugerida pelo deputado federal cearense André Figueiredo (PDT-CE). O pedetista destacou que Hamilton venceu o grande Prêmio Brasil de F-1, em São Paulo, e deu uma volta adicional no autódromo com a bandeira brasileira, repetindo a conquista do piloto Ayrton Senna, em 1991.

Após discurso em plenário, em que ficou ao lado do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP), Hamilton publicou em suas redes sociais uma foto enrolado na bandeira brasileira. "Sem palavras! Hoje virei cidadão honorário de um dos meus lugares favoritos no mundo. Não sei nem o que dizer agora. Obrigado, Brasil. Amo vocês, não vejo a hora de ver vocês de novo", escreveu.

O heptacampeão acrescentou: "Eu dedico essa honraria ao meu herói Ayrton Senna, à sua família, aos amigos e aos fãs. Eu tinha cinco anos de idade na primeira vez que o vi correndo e sabia, naquele momento em diante, que queria me tornar um piloto de Fórmula 1 e campeão mundial".

