Flordelis chora ao ver parentes no tribunal para julgamento

Começou na manhã desta segunda-feira, 7, o julgamento de mais cinco acusados de envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo. A pastora e ex-deputada federal Flordelis, seus filhos Simone, André e Marzy e a neta Rayane — todos réus neste julgamento — choraram ao ver os parentes no tribunal.

Segundo informação do jornal O Globo, a mãe da ex-deputada, Carmozina Mota, que está no tribunal, se aproximou de onde estão os acusados. Ela chegou acompanhada de outra filha, Laudiceia, uma das irmãs de Flordelis, e da sobrinha, Flávia. “Nada a declarar”, disse Flávia aos jornalistas, enquanto Carmozina ficou calada.



A ex-deputada Flordelis começa a ser julgada nesta segunda-feira, acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. A pastora, seus filhos Simone, André e Marzy e a neta Rayane, todos réus neste julgamento, choraram ao ver os parentes no tribunal. pic.twitter.com/fAaEMTPZld Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 7, 2022

Sobre o assunto Começa julgamento da ex-deputada e pastora Flordelis

Globoplay estreia dia 4 documentário sobre Flordelis

Advogados de Flordelis e advogados da ex-parlamentar fizeram uma “barreira humana” para evitar que ela fosse fotografada. Sem aplique, com cabelo curto e loiros, a ex-deputada usa camisa branca, óculos e chinelos durante o julgamento em Niterói.

Tags