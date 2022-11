Vereadora do PDT acusa gestão Sarto de desfazer política pública na saúde

A vereadora de Fortaleza Enfermeira Ana Paula (PDT) foi à tribuna da Câmara nesta quinta-feira, 3, para cobrar a realização de um concurso público para profissionais da atenção primária à saúde da Capital. A parlamentar defendeu a urgência na realização de um certame para profissionais como enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem. Segundo ela, sem os concurso, a atual gestão "desfaz toda uma política pública voltada para saúde das pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam”.



No discurso, a vereadora, do mesmo partido do prefeito José Sarto (PDT), defendeu o fortalecimento dos vínculos trabalhistas e dos laços entre profissionais e comunidade, o que, segundo ela, não é alcançado no modelo atual. “As relações entre os profissionais que executam suas atividades e os pacientes não existem mais por conta da falta de vínculos (...) não é de hoje que a prefeitura adere a uma política de seleções públicas de dois anos, podendo ser prorrogado, quando isso na verdade deveria ser uma excepcionalidade”.

A defesa da pauta ocorreu no momento em que a Casa discute a Lei Orçamentária Anual (LOA). “Para se ter uma ideia, o último concurso para a contratação de enfermeiro para a equipe de saúde da família foi em 2006 (segundo ano da gestão Luizianne Lins). De lá para cá, a prefeitura empurra com a barriga, através de seleções ou de contratações através das organizações sociais”, reforçou.

Segundo a pedetista, isso reflete nos atendimentos ao fragilizar a necessidade de uma relação de segurança e de compromisso entre os pacientes e as equipes de saúde da família. "A prefeitura ao não realizar concurso para essas categorias, ela desfaz toda uma política pública voltada para saúde das pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam”.

A parlamentar revelou ainda que está providenciando uma ação para “obrigar a prefeitura a realizar o concurso de forma urgente”, baseada num relatório sobre a falta de cobertura de vínculos seguros dos profissionais.



