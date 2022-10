Desembargador Abelardo Benevides é eleito presidente do TJ-CE

Votação para escolha da nova diretoria do Judiciário cearense ocorreu nesta quinta-feira, 27, com participação de 49 dos 53 desembargadores aptos a votar

O desembargador Abelardo Benevides Moraes foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) para o biênio 2023-2024. A votação ocorreu nesta quinta-feira, 27, com participação de 49 dos 53 magistrados que compõem o pleno da Corte.

Benevides concorria em chapa única. Além dele, foram eleitos os desembargadores Heráclito Vieira de Souza Neto e Maria Edna Martins para os cargos de vice-presidente e corregedora-geral, respectivamente. A nova direção do Poder Judiciário cearense terá mandato de dois anos, conforme prevê o regimento interno do tribunal.

Embora na mesma chapa, os candidatos foram votados separadamente. O presidente eleito recebeu 48 dos 49 votos registrados na eleição. O vice-presidente e a corregedora geral tiveram, respectivamente, tiveram 49 e 45 votos. Ao fim da votação, os três eleitos fizeram discursos de agradecimento. Abelardo Benevides, atual vice-presidente da Corte, enfatizou as diretrizes de sua futura gestão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Asseguro, desde logo, à sociedade, aos colegas magistrados de primeiro e segundo graus, servidores, colaboradores e demais operadores do Direito, a inteira submissão aos valores da República, do Estado Democrático de Direito, da transparência, do diálogo e do trabalho", disse o desembargador. O magistrado vai substituir a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, que preside o TJ-CE desde fevereiro de 2021.

Ao proclamar o resultado da votação, Nailde parabenizou e desejou sucesso aos novos dirigentes. "Os três novos gestores estão preparados e motivados para escrever mais uma bela página na história do Poder Judiciário alencarino", iniciou a presidente.

"Seguiremos aperfeiçoando a prestação jurisdicional unidos e sintonizados com as demandas da sociedade. Hoje é um dia especial de alegria, confraternização e reafirmação de propósitos e esperanças. Desejo sucesso a todos", complementou Nailde. A data da posse da nova diretoria ainda não foi definida pelo tribunal.

Quem é o presidente eleito do TJ-CE

Atual vice-presidente do TJ-CE, Antônio Abelardo Benevides Moraes tem 66 anos e é natural de Mombaça, no Centro-Sul do Ceará. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1978. Ingressou no Judiciário cearense em 1984 como juiz de Direito da comarca de Ubajara, na região da Ibiapaba.

O magistrado atuou também nas comarcas de Jucás, Tauá e Fortaleza entre 1991 e 2006, quando foi nomeado desembargador do TJ-CE. Foi eleito vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para o biênio 2013-2015, chegando à presidência do órgão entre 2015 e 2017. No TJ-CE, além de vice-presidente é membro efetivo do órgão especial da corte.

Sobre o assunto Desembargador Abelardo Benevides é candidato único à presidência do TJCE

TJCE abre vagas de estágio para graduação e pós-graduação

Morre a desembargadora Francisca Adelineide Viana; TJCE decreta luto de três dias

TJCE: número de mandados judiciais dobra, mas há menos oficiais de justiça, diz levantamento

Tags