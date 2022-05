Pesquisa Exame/Ideia: Lula tem 41% das intenções de voto, Bolsonaro tem 32% e Ciro 9%

O levantamento também mostrou um possível cenário de segundo turno entre o ex-presidente e o atual mandatário, também com vantagem para o petista

Pesquisa Exame/IDEA divulgada nesta quinta-feira, 19, mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente da corrida presidencial com 42% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) continua na segunda posição, com 32% da preferência. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) é o terceiro com 9%, seguido pelo ex-governador João Doria (PSDB) que tem 2%. Na sequência aparevem Simone Tebet, Sofia Manzano, André Janones e Luiz D’Ávila, com 1% cada.

Pesquisa Presidencial Exame/Ideia 1° turno

- Lula (PT): 41%

- Bolsonaro (PL): 32%

- Ciro Gomes (PDT): 9%

- João Doria (PSDB): 2%

- Simone Tebet (MDB): 1%

- Sofia Manzano (PCB): 1%

- André Janones (Avante): 1%

- Luiz Felipe D'Ávila (Novo): 1%

- Outros: 4%

- Não sabe, Ninguém, Brancos e Nulos: 12%



O levantamento também mostrou um possível cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. De acordo com a sondagem, caso o returno ocorresse hoje, o petista teria 46% da preferência, enquanto Bolsonaro teria 39%. A pesquisa divulgada esta semana ouviu 1.500 pessoas, via telefone, entre os dias 14 e 19 de maio. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01734/2022. Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (PROS), Leonardo Péricles (UP), Luciano Bivar (União) e Aldo Rebelo (PDT) não atingiram um ponto.

Agregador de Pesquisas O POVO

A plataforma de multistreaming de Jornalismo e Educação do Grupo O POVO lançou o Agregador de Pesquisas de intenção de voto, que foi disponibilizado na última sexta-feira, 13. O objetivo da nova ferramenta é proporcionar ao leitor uma compreensão precisa e ampla do desenrolar eleitoral, com suas nuances e tendências.

Acesse o agregador de pesquisas clicando aqui

Inicialmente, a corrida rumo à Presidência da República será o foco do Agregador de Pesquisas O POVO, que em breve trará também os cenários da disputa ao Governo do Ceará e ao Senado Federal. As eleições de outros estados também serão retratadas pela ferramenta.

O projeto foi desenvolvido pelo Data.Doc, o núcleo de dados do O POVO. Segundo a jornalista Thays Lavor, responsável pela coordenação e edição do material, a ideia nasceu de uma constatação de que é necessário criar meios para “facilitar a vida” do leitor. Sobretudo em um ano em que ele vai às urnas.

