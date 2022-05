O efeito Carlos Lupi na sucessão estadual e quem tem razão na briga entre Ciro e Gregório

O episódio #186 do podcast Jogo Político analisa o impacto da fala do presidente nacional do PDT Carlos Lupi, se colocando a favor da candidatura de Roberto Cláudio ao Governo do Estado

Os últimos dias foram para lá de "animados" quando o assunto é a política cearense e seus controversos personagens. A nova onda de turbulências na aliança governista teve como estopim uma entrevista do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, ao jornal O Globo, em que ele demonstrou preferência pelo nome do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio para disputar o comando do Palácio da Abolição. Ao mesmo tempo, disse que a atual governadora Izolda Cela é desconhecida, o que a prejudicaria em eventual disputa com o deputado licenciado Capitão Wagner (União).

As declarações de Lupi foram consideradas desastrosas por figuras importantes do PDT, que avaliaram que o pedetista faltou com respeito em relação a Izolda. Constrangimento geral e uma dúvida? Tem dedo do presidenciável Ciro Gomes nesse tipo de avaliação?

E falando em Ciro Gomes, o ex-ministro voltou a ser destaque nas redes sociais, após um episódio do programa Greg News (HBO), apresentado pelo humorista Gregório Duvivier, levantar uma série de críticas ao ex-governador do Ceará e defender que seus eleitores votem em Lula já no primeiro turno, como forma de, segundo ele, salvar a democracia. Ciro não deixou por menos e fez um "react" para rebater os argumentos e contradições apontados por Gregório, que acabou sendo acusado de mentir e distorcer fatos. Ciro age corretamente ao embarcar nesse tipo de polêmica? Duvivier exagerou na dose? Muitas perguntas e um material farto para o episódio #186 do podcast Jogo Político, que conta com as participações dos jornalistas Ítalo Coriolano, Carlos Mazza e Carlos Holanda.

