Ex-governador Camilo Santana está recuperado da Covid-19

O ex-governador e pré-candidato ao Senado pelo Ceará Camilo Santana (PT), 53, informou que está recuperado da Covid-19. O petista fez o anúncio nesta quinta-feira, 19, em seus perfis nas redes sociais, ao compartilhar uma imagem do teste negativo para a doença e destacar o papel positivo das vacinas contra o coronavírus.

“Informo aos meus irmãos e irmãs cearenses que realizei novo teste de Covid e o resultado foi negativo. Durante esse período de afastamento não tive nenhuma complicação, graças ao fato de ter tomado as três doses da vacina. Agradeço por todas as mensagens de carinho que recebi”, escreveu Santana no Twitter.

Informo aos meus irmãos e irmãs cearenses que realizei novo teste de Covid e o resultado foi negativo. Durante esse período de afastamento não tive nenhuma complicação, graças ao fato de ter tomado as três doses da vacina. Agradeço por todas as mensagens de carinho que recebi. pic.twitter.com/bjpgTnYSWF
May 19, 2022

O ex-gestor havia informado o diagnóstico positivo para a doença no último dia 10 de maio. Camilo havia suspendido agendas públicas na esteira da pré-campanha eleitoral. Ele já tomou três doses da vacina contra o coronavírus e não teve sintomas graves da doença.

Foi a segunda vez que Camilo testou positivo para o vírus. A primeira vez ocorreu em outubro de 2020, dias após a ex-primeira-dama e atual secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Onélia Santana, ter positivado.

