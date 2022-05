Bolsonaro critica "velha política" ao lado de Collor e parlamentares do Centrão

No ano passado, Bolsonaro se aliou a membros do Centrão e filiou-se ao PL. Representantes do bloco integram pastas do governo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez críticas ao que chamou de “velha política” em evento de inauguração da duplicação de trecho da BR-101/SE e conclusão de acessos à ponte sobre o Rio São Francisco, nesta terça-feira, 17, em Propriá, Sergipe. Ao lado de Bolsonaro, estavam o ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL), que sofreu impeachment em 1992, e membros do Centrão, bloco partidário conhecido por práticas de “toma lá dá cá”, característica atribuída à velha política criticada por Bolsonaro.

No palanque ao lado de Collor de Mello, Bolsonaro agradeceu o apoio de simpatizantes e disse que Collor é "um grande aliado no Congresso". Bolsonaro declarou estar sensibilizado pela maneira com a qual é tratado na Região e declarou satisfação em ver o interesse da população pelo destino da nação e “se libertando cada vez mais da velha política brasileira”.

Bolsonaro também repetiu que o governo federal não fechou comércios e atribuiu a governadores as dificuldades econômicas enfrentadas após os picos da pandemia, e fez críticas aos governos do PT que, segundo ele, "não desviaram águas (do São Francisco) para o Nordeste, desviaram dinheiro para o próprio bolso". As falas do presidente podem ser acompanhadas a partir dos 18 minutos no vídeo abaixo.

No ano passado, Bolsonaro se aliou a membros do Centrão, tendo representantes do bloco integrando o corpo de ministros de governo, como Ciro Nogueira (Casa Civil), um dos principais articuladores entre o Executivo e o Congresso. O próprio Bolsonaro filiou-se ao PL em novembro passado, após dois anos sem partido, em ação que gerou aproximação com o bloco e fez com que parlamentares bolsonaristas migrassem para siglas do bloco.

Durante o evento, o chefe do Executivo disse que a democracia precisa ser preservada sem olhar os meios necessários. "Não interessa os meios que por ventura tenhamos que usar, a nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis", comentou. Ele anunciou parlamentares presentes no evento que foram recepcionados com vaias e aplausos pela população presente.

