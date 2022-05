Arthur do Val tem mandato cassado e perde direitos políticos por 8 anos

A cassação do mandato do ex-deputado estadual Arthur do Val (UB) foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nesta terça-feira, 17. Embora ele tenha renunciado do mandato, a cassação provoca a perda dos direitos políticos por oito anos, segundo a Lei da Ficha Limpa.

A aprovação foi unânime entre os deputados presentes: 73 votos favoráveis à cassação do mandato de do Val. Para ter o mandato cassado, eram necessários 48 votos entre os 94 deputados estaduais da Alesp.

"Sem o mandato, os deputados agora serão obrigados a discutir apenas os meus direitos políticos e vai ficar claro que eles querem, na verdade, é me tirar das próximas eleições", escreveu o ex-parlamentar em nota ao deixar a Assembleia.

"Estou sendo vítima de um processo injusto e arbitrário dentro da Alesp. O amplo direito à defesa foi ignorado pelos deputados, que promovem uma perseguição política". Ele disse ainda que renunciou ao mandato “em respeito aos 500 mil paulistas” que votaram nele, para que “não vejam seus votos sendo subjugados pela Assembleia. Mas não pensem que desisti, continuarei lutando pelos meus direitos.”



