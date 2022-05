Vereador quer que escolas públicas de Fortaleza incluam Jiu-Jitsu em suas atividades

O foco da proposta são crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos, inclusive as portadoras de deficiência física. Execução do programa se daria por meio de parceria com as academias da cidade

O vereador Fábio Rubens (PSB) apresentou um projeto de indicação que cria o programa “Lutando pela inclusão – Jiu-Jitsu para todos” nas escolas públicas municipais de Fortaleza. Segundo o parlamentar, as unidades de ensino devem oferecer a modalidade pelo menos uma vez na semana, garantindo acompanhamento por meio de profissionais especializados. O foco da proposta são crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos, inclusive as portadoras de deficiência física.

“O mérito da presente proposta está em incluir na prática do Jiu-Jitsu as crianças e adolescentes que possuem alguma deficiência, sendo ela física, auditiva, visual ou mental. Pois, sabemos que muitas crianças e adolescentes que são portadoras do transtorno do espectro autista (TEA), da Síndrome de Down ou que possuem alguma paralisia cerebral ou motora, são levadas pela sociedade como incapazes de determinados atos, são constantemente limitados até mesmo pela própria família. Mas muitos estudos e projetos já corriqueiros no Brasil e no mundo, mostram que a prática do esporte é uma ferramenta importante para o desenvolvimento cognitivo e social dessas crianças e adolescentes”, argumenta o vereador.

O programa, caso aprovado pelo Legislativo e acatado pelo prefeito José Sarto (PDT), deverá ser executado pelas secretarias de Esporte e de Educação, em parceria com as academias da cidade. Elas receberiam recursos da Prefeitura para disponibilizar professores especializados em Jiu-Jitsu e poder arcar com os demais custos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags