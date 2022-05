"Sucessor do Camilo tem que ser a cara dele", diz Guimarães ao reforçar apoio a Izolda

Alas petistas têm manifestado a preferência por Izolda frente ao nome do o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, um dos pré-candidatos do PDT

O deputado federal José Guimarães (PT) voltou a comentar o cenário da aliança entre o seu partido e o PDT no Ceará. Durante evento no último sábado, 14, em Quixeramobim, o petista reforçou posicionamento de que o PT não vai aderir a “qualquer projeto” e disse que caberá aos pedetistas decidir os rumos da aliança estadual no pleito de outubro próximo. Ao mesmo tempo, destacou que a candidatura precisa ter "a cara" do ex-governador Camilo Santana (PT).

Nesse contexto, Guimarães aproveitou a oportunidade para endossar o apoio à governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), como candidata à sucessão estadual. Alas petistas têm manifestado a preferência por Izolda frente ao nome de outro pré-candidato do PDT, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Parte dos petistas condiciona a continuidade da aliança à indicação de um nome que não seja o de RC.

“Nós temos uma ideia, caberá ao PDT decidir se vai romper conosco ou não. O Cid tem dito que não quer romper. Mas nós não vamos aderir a qualquer projeto. Nós temos uma aliança, o sucessor do Camilo tem que ser a cara dele, tem que expressar a unidade do PT do PDT e dos demais partidos, que no meu entendimento é a professora Izolda, penso que é o melhor cenário. Caberá ao PDT decidir”, disse o parlamentar em entrevista à Sertão TV.

E acrescentou: "Quem fez o governo que nós fizemos aqui no Ceará não pode estar pedindo penico a ninguém", disse.

Guimarães reforçou ainda que caso haja um “curto-circuito” na aliança PT-PDT, os petistas estão prontos. Questionado sobre se o seu nome estaria à disposição para assumir uma eventual disputa eleitoral, Guimarães afirmou estar “pronto para qualquer missão”.

Ele e outras figuras do PT, como os deputados estaduais Fernando Santana e Moisés Braz e o ex-secretário De Assis Diniz, estiveram na inauguração de um Comitê Popular de Luta.



