"Roberto Cláudio é o mais forte para evitar o Capitão Wagner", diz presidente do PDT

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, externou neste sábado, 14, preferência pela escolha de Roberto Cláudio (PDT) como candidato do partido para a sucessão de Camilo Santana (PT) no Ceará. Em entrevista ao jornal O Globo, Lupi fez elogios à governadora Izolda Cela (PDT), mas destacou maior taxa de conhecimento de RC entre o eleitorado.

“O Roberto Cláudio é o mais forte para evitar o Capitão Wagner (candidato de Bolsonaro). Ele é o mais conhecido, foi prefeito de Fortaleza durante dois mandatos”, disse Lupi. “A minha amiga Izolda é preparada, mas não é muito conhecida. Em 3 meses vai se tornar favorita? Acho pouco provável”, continua o pedetista.

Carlos Lupi também minimizou resistências do PT à candidatura de Roberto Cláudio. “Qual é o problema com Roberto Cláudio? Porque nas eleições que ele ganhou, o adversário era do PT, era a Luizianne Lins. Ela lidera a corrente do PT que não quer, não o apoio ao PDT, mas o apoio ao Roberto Cláudio. E aí começa essa questão”, afirma.

“Nós vamos fazer uma aliança, vocês vão escolher o nosso candidato? É aí o problema”, conclui. Na entrevista, o presidente do PDT destaca ainda que o partido "está unido" em torno da candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República.



