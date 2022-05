Izolda aumenta prazo para pagamento de consignados feitos por servidores do Ceará

A governadora Izolda Cela (PDT) assinou nesta sexta-feira, 13, decreto que garante aumento de 96 para 120 meses no prazo de pagamento para empréstimos consignados em folha no Estado. Segundo a pedetista, a medida é voltada para "milhares de servidores públicos estaduais civis, militares, inativos e pensionistas e foi criteriosamente avaliada pelas equipes da Secretaria do Planejamento e Gestão".

Acabei de assinar decreto aumentando de 96 para 120 meses o prazo de pagamento para as consignações em folha do Estado. A medida atende a milhares de servidores públicos estaduais civis, militares, inativos e pensionistas… pic.twitter.com/s0aWyyQFoP — Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) May 13, 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E completou: "Além disso, nossa Escola de Gestão Pública está desenvolvendo um curso de educação financeira para os servidores, por entender a importância do tema para a vida das famílias".

Tags